Sénégal : l’Assemblée nationale vote à l’unanimité pour la ratification de quatre conventions internationales

Réunie ce jeudi 25 juin 2026, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté à l’unanimité quatre projets de loi de ratification de conventions internationales. La séance, présidée par le premier vice-président El Malick Ndiaye, a vu le ministre Cheikh Niang défendre des textes portant sur la coopération juridique, la justice internationale et l'environnement.



A travers leur vote, les députés ont autorisé la ratification de l’Accord BBNJ. Adopté le 19 juin 2023 à New York, ce texte se rapporte à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et porte sur « la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ». Un enjeu stratégique pour le Sénégal, dont l’économie maritime et la pêche sont vitales.



Ensuite, le deuxième texte concerne la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Sénégal et la Gambie, signée à Dakar le 12 mars 2020. Ce dispositif permet de renforcer la coopération judiciaire entre les deux pays voisins, notamment dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.



Le troisième texte concerne, quant à lui, les amendements à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adoptés le 17 juillet 1998. Ces amendements élargissent la liste des crimes de guerre, notamment en cas de conflit armé non international.



Enfin, les parlementaires ont adopté le projet de loi n°14/2026 pour la ratification de la Charte constitutive de l’Organisation mondiale de l’Eau, signée le 28 mai 2025 à Riyad. Dans un contexte de stress hydrique croissant, l’adhésion du Sénégal à cette nouvelle organisation internationale vise à peser dans la gouvernance mondiale de l’eau.