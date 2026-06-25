Microfinance agricole au Sénégal : Kampani injecte plus de 655 millions FCFA pour dynamiser le secteur

Le fonds d'investissement à impact basé à Bruxelles, Kampani, a accordé un « prêt senior non garanti » d'un million d'euros en faveur de L’Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Épargne et de Crédit (U-IMCEC) au Sénégal, soit plus de 655 millions FCFA.



Selon le communiqué, ce partenariat vise à « renforcer sa capacité de prêt agricole et d'élargir l'accès à l'investissement à plus long terme » pour les communautés rurales du Sénégal.



L'institution de microfinance, qui sert plus de 400 000 membres, ambitionne de faire passer la part de l'agriculture dans son portefeuille de prêts de 37 % à 45 %.



« Ce financement permettra de soutenir davantage les investissements agricoles productifs et d’accompagner les producteurs dans le développement et la modernisation de leurs activités », souligne Kampani.



Concrètement, ces ressources permettront aux agriculteurs d'acquérir des équipements tels que « des systèmes d'irrigation solaire, des pompes motorisées, des équipements de mécanisation ».



Ces investissements sont cruciaux pour aider les exploitants à « accroître leur productivité et leur résilience face au changement climatique » tout en réduisant leurs coûts d'exploitation.