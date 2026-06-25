Assemblée nationale : le Débat d’orientation budgétaire et la clôture de la session ordinaire unique prévus ce mardi 30 juin

Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a réuni ce jeudi 25 juin la conférence des présidents de l’Institution. A cette occasion, il a été annoncé que le Débat d’orientation budgétaire et la clôture de la session ordinaire unique sont prévus ce mardi 30 juin, à 10 heures.



«À cette occasion, le Président de l’Assemblée nationale a informé les membres de la Conférence de la réception du Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029, en prélude au Débat d’orientation budgétaire (DOB)», ajoute un communiqué du parlement.



Par ailleurs, Ousmane Sonko a aussi porté à la connaissance de la Conférence le dépôt de plusieurs textes législatifs qui seront examinés selon la procédure ordinaire. «Il s’agit notamment du projet de loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique, du projet de loi modifiant le Code de procédure pénale, du projet de loi d’orientation relative à la politique nationale de développement de la Base industrielle et technologique de Défense, du projet de loi autorisant la cession de la participation de l’État dans la Banque régionale de Marchés, du projet de loi modifiant la loi instituant la carte d’identité biométrique CEDEAO ainsi que du projet de loi portant Code de la publicité», a conclu la note.