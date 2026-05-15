🔴EN DIRECT - Sonko face à Mame Mbaye Niang : la justice rouvre le dossier, Diomaye prône l'unité ...

PressAfrik TV vous invite à suivre, en direct, son émission PressKafé de ce vendredi 15 mai. Avec nos journalistes et experts, plusieurs sujets seront décryptés dont le rebondissement de l'Affaire Sonko-Mame Mbaye Niang et le dialogue national prôné par Diomaye Faye.

Charles KOSSONOU

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