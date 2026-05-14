Kolda : l’APR sonne la mobilisation pour les prochaines élections locales

L' Alliance pour la République (APR) de Kolda affiche déjà ses ambitions en perspective des prochaines élections locales. Le parti envisage de présenter des candidats dans toutes les collectivités territoriales, seule ou en coalition.



Cette orientation a été exprimée lors d’une réunion de partage et d’échanges tenue le week-end dernier au domicile de Moussa Baldé, ancien ministre sous le régime de Macky Sall et actuel président du Conseil départemental de Kolda.



Selon Abdourahmane Baldé, responsable politique de l’APR au quartier Sikilo Médina Chérif, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’animation du parti et de la remobilisation des militants en vue des prochaines échéances électorales.



Au cours des échanges, les responsables ont également rappelé la récente mise en place du SEN (Secrétariat Exécutif National) ainsi que des SED (Secrétariats Exécutifs Départementaux), considérés comme des étapes importantes dans la réorganisation interne du parti.



Dans cette dynamique, l’APR entend poursuivre son processus de restructuration jusqu’au niveau communal à travers l’installation des SEC (Secrétariats Exécutifs Communaux), a précisé M. Diao.



À travers cette stratégie de redynamisation et d’implantation territoriale, l’APR de Kolda entend ainsi se positionner activement pour les futures élections locales et renforcer son ancrage politique dans le département.