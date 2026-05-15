Accusation de «management chaotique» : «Il y a il y a des limites à ce que le ministre peut accepter» (Serigne Guèye Diop)

Au Sénégal, le Syndicat national des agents de l’administration du commerce (Synacom) a annoncé un mouvement de grève de 48 heures renouvelables, prévu les 18 et 19 mai 2026, et a dénoncé la gestion du ministre Serigne Guèye Diop, qu’il accuse de «management chaotique». Ces syndicalistes dénoncent aussi un manque de considération envers les agents et une absence de réponses aux difficultés persistantes de l’administration du commerce.



Dans une interview parue ce vendredi dans le quotidien L’Observateur, Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, a répondu à ses détracteurs et déploré une «attitude irresponsable» du Synacom.



«Le syndicat a eu une attitude vraiment irresponsable. Je vais les rencontrer aujourd’hui (vendredi). Ils ont même dit que j’étais incompétent. C’est ridicule. Ce qui s’est passé, c’est qu’il a eu juste le décret et des arrêtés qui devaient être déposés par un de leurs collègues qui est malade (…) d’autant plus que je leur ouvre régulièrement mes portes», a dit le ministre, avant de les appeler à «plus de responsabilité».



Alors que les syndicalistes accusent le ministre de ne pas apporter «de réponses satisfaisantes» à leurs revendications, ce dernier a donné sa version des faits. «Ce que disent les syndicalistes n’est pas exact. Beaucoup de points ont été réglés dans leurs revendications. Certaines ne peuvent pas être réglées aussi facilement parce qu’il s’agit de faire embaucher des temporaires. Ce n’est pas moi qui doit régler ça, mais le ministre de l’Emploi», a-t-il expliqué.



Interrogé aussi sur une supposée instrumentalisation des syndicalistes à des fins politiques, le ministre s’est voulu clair, tout en brandissant des menaces. «Si c’est ça (que certains syndicalistes sont instrumentalisés), ce serait très grave car les syndicats sont avant tout apolitiques. Les convictions du ministre ou son appartenance politique ne devraient avoir aucune influence sur ses relations avec les syndicats. Je les ai toujours écoutés, mais il y a des limites à ce que le ministre ou le gouvernement peut accepter», a-t-il prévenu.



Pour rappel, le ministre Serigne Guèye Diop fait partie de la Coalition Diomaye Président qui, selon lui, à "des divergences d'approche" avec le parti Pastef dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko.