1.200 grossesses répertoriées en milieu scolaire en 2019... FAUX !!! Etude, chiffres et date

Les vrais chiffres et dates de l'étude du GEEP



PressAfrik est entré en contact avec le Groupe pour l'Étude et l'Enseignement de la Population ( GEEP ), cité comme auteur de ladite étude sur les grossesses en milieu scolaire à Dakar. Un document (photos) a été mis à la disposition de la rédaction par l’un des agents de cette structure basée à la Fastef (Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation), ayant travaillé dans la coordination de la collecte des données. Lequel document détaille la méthodologie développée pour obtenir les chiffres de 2018.



Il n'y a pas encore de rapport ou d'étude sur les cas de grossesse en milieu scolaire en 2019. La collecte en question concerne les cas de grossesse recensés du 15 octobre 2017 au 31 juillet 2018 (Document en photos). Dans les académies de Saint Louis, Ziguinchor, Kaffrine, Thiès, Kaolack, Fatick, Louga, Matam et Kédougou, tous les établissements du moyen secondaire ont renseigné l’outil de collecte. Soit un pourcentage de collecte de 100%. Par contre, à Sédhiou, à Tambacounda, à Kolda, certains établissements n’ont pu être renseignés. Mais, dans tous les cas, le taux de complétude des données se situe à 76%.



A la fin de cette étude, il apparait qu'en 2018, 1.222 cas de grossesses ont été enregistrés, dans la tranche d'âge entre 12 et 19 ans dans 427 établissements, soit un pourcentage de 34,94%. Toutefois, si ces chiffres sont comparés à ceux de 2017, on note une baisse. En effet, entre 2017 et 2018, l'étude rapporte 1.263 cas de grossesses recensés dans 680 établissements soit un taux de 53,84%.



La répartition selon les régions se présente ainsi : Thiès (16,28%), Sédhiou (13,34%), Ziguinchor (13,01%), Kolda 13,01%), Louga 13,01%), Fatick13,01%), Tambacounda (13,01%), Matam (13,01%), Saint-Louis (13,01%), Kaffrine (13,01%), Kaolack (13,01%), Diourbel (13,01%), Pikine/Rufisque (13,01%), Kédougou (13,01%).



Le nombre de grossesse a connu une baisse dans les régions de Fatick, Tambacounda, Matam, Saint-Louis, Kaffrine, Kaolack, Diourbel, Pikine/Rufisque et Kédougou. Par contre, une hausse des cas de grossesse a été constatée à Thiès, Sédhiou, Ziguinchor, Kolda et Louga.



Pour la tranche d’âge entre 12 et 18 ans, la région de Sédhiou arrive en tête avec 159 cas, suivie de Ziguinchor (145 cas), Thiès (124 cas), Kolda (95 cas), Louga (77 cas), Fatick (71 cas), Tambacounda (66 cas), Matam (56 cas), Saint-Louis (52 cas), Kaffrine (43 cas), Kaolack (32 cas), Pikine/Rufisque (29 cas), Diourbel ( 25 cas) et Kédougou (16 cas).