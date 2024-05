Fraudes présumées sur les crédits Fongip au Crédit Mutuel du Sénégal : un trou de 2 250 000 millions FCFA secoue la structure

Au Crédit Mutuel du Sénégal, un détournement de deux cent cinquante millions de FCFA (250 000 000) secoue la structure financière de proximité. Ces détournements sont évalués plus exactement à deux cent cinquante millions FCFA (250 000 000). L'alerte est de la délégation mixte des organisations syndicales regroupant les deux syndicats du Crédit Mutuel du Sénégal. Sonnant l'alerte à plusieurs reprises sans suite, ces syndicalistes interpellent leur nouveau ministre pour arbitrage.

Dans la missive adressée à leur ministre de tutelle, les syndicalistes sont revenus sur les multiples dénonciations. Des initiatives qui avaient motivé la venue d'une mission de vérification de la commission bancaire de l'UEMOA au mois de juillet 2021.



Dans leur note, les syndicalistes ont également mis en cause la gestion du directeur général du CMS, Amadou Jean -Jacques Diop. Ce dernier accusé par les syndicalistes de mettre la boîte dans des difficultés financières tout en bénéficiant "des souteneurs à niveau insoupçonné". Ces souteneurs sont à l'origine de la non application des recommandations effectuées par les vérificateur