Condamné pour diffamation : Yerim Seck annonce un recours

Le procès en diffamation opposant Cheikh Yérim Seck, les éditions Harmattan et l’ex Capitaine Touré s’est finalement tenu ce mercredi 8 mai. Le tribunal de Dakar qui a reconnu le journaliste et auteur du livre ainsi que les éditions Harmattan coupables a requis diverses sanctions, contre eux. En séjour à l’étranger depuis plusieurs mois pour raisons professionnelles, Cheikh Yérim compte faire appel.



« Je prends acte de la décision, rendue ce 8 mai 2024 par le Tribunal de Dakar, nous condamnant Xavier Pryen, directeur d’Harmattan-France, et moi-même suite à une plainte pour diffamation du sieur Seydina Oumar Touré », a indiqué l’auteur du livre dans une note rendue publique.



« Cette décision a été rendue par défaut, mon avocat, Me Mamadou Gueye Mbow, ayant été empêché de prendre la parole à l’audience. En cause, mon absence pourtant documentée par des éléments que détenait mon avocat et que le tribunal n’a pas souhaité examiner. Tout comme le tribunal n’a pas cru bon de recevoir mes éléments de preuve à l’appui des écrits attaqués en diffamation.



En séjour à l’étranger depuis plusieurs mois pour raisons professionnelles, j’ai décidé de relever appel de cette décision. Devant la cour d’appel, je ferai prévaloir mes moyens de défense si Dieu, le maître des jours à venir, me prête vie », peut-on lire sur la note.