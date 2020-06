10.000 masqués confectionnés : la mairie de Ziguinchor pris d’assaut par les tailleurs qui réclament leurs 2 millions de F Cfa

Les tailleurs de Ziguinchor, ville située au sud du Sénégal, ont assiégé la mairie de la leur localité ce vendredi matin. Regroupés au sein de l’association des tailleurs de Grand Dakar, ils réclament 2 millions de F Cfa aux autorités municipales après avoir confectionné 10.000 masques pour les populations dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus.



« Le 30 avril dernier, le maire de la commune de Ziguinchor a appelé tous les tailleurs de la commune pour une confection de masques et nous a recommandé 10 000 masques estimés à 2 millions de F Cfa», a rappelé d’emblée, le Secrétaire général de l’association des tailleurs.



Samba Diao de poursuivre : « Nous avons confectionné les masques depuis le 2 mai dernier. Il nous avait promis de nous payer une semaine après, le 9 mai précisément ». Précisant que c’est eux-mêmes, les tailleurs, qui ont mis leur argent dans la confection et « que la mairie n’a donné 1 F Cfa ».



« Depuis lors, on nous a rien dit de clair. Le Secrétaire général du maire que nous rencontrons tous les jours nous a dit que les virements ont été faits. Mais jusqu’à aujourd’hui, vendredi 12 juin, on n’a rien reçu », a-t-il pesté.



Non sans souligner que l’argent utilisé dans la confection de ces masques étaient destinés à nourrir leur famille. « On s’est dit que d’ici 10 jours, la mairie va nous payer, raison pour laquelle on a pris notre propre argent pour pré-financer », a conclu le tailleur sur Sud Fm.