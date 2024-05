Sénégal - réforme du protocole présidentiel : Fini les accueils officiels du chef de l'Etat

Une réforme significative du protocole présidentiel vient d'être officialisée, marquant ainsi une rupture avec les pratiques traditionnelles. Désormais, il ne sera plus de coutume de mobiliser toutes les hautes autorités de la République pour accueillir le Président de la République à son retour de voyage.



Selon les informations émanant de la Présidence, cette réforme vise à optimiser le temps de travail des hautes autorités civiles et militaires, qui ne seront plus contraintes de consacrer une demi-journée à l'accueil du Chef de l'État à son retour de déplacement.



« Le Président ne veut pas voir les hautes autorités civiles et militaires perdre une demi-journée de travail juste parce qu’elles doivent aller l’accueillir à son retour de voyage. Désormais pour ses voyages, le protocole et les honneurs ne se feront qu’au départ », indique une source proche de la Présidence.



Cette réforme du protocole présidentiel, bien que symbolique, marque un tournant dans la manière dont les autorités présidentielles envisagent leur fonctionnement et leur relation avec les autres instances de l'État. Elle ouvre la voie à une gouvernance plus pragmatique et en phase avec les réalités du monde moderne.