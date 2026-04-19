10ème Forum de Dakar : Un jubilé sous le signe de la stabilité et de l’intégration



Le Sénégal s’apprête à accueillir la dixième édition du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui se tiendra les 20 et 21 avril 2026 au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD).



Sous la présidence du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette édition anniversaire, qualifiée de celle de « la maturité » après neuf exercices réussis, se penchera sur une thématique cruciale : « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? ».



Dans un contexte de « reconfiguration géopolitique » mondiale, l'événement réunira des hauts responsables politiques, des experts de la défense et des chercheurs pour transformer les réflexions en actions concrètes face à la « persistance des conflits armés » et à « l’expansion du terrorisme ».



Face à la « complexification constante des défis qui assaillent l'Afrique », le Forum de 2026 ambitionne de dépasser les schémas classiques en promouvant une « vision élargie de la sécurité ». Ce programme dense propose des ateliers stratégiques allant de la « souveraineté numérique et technologique » à la gestion d'une « nouvelle gouvernance africaine des ressources naturelles stratégiques ».