130e Magal : les assurances du ministre de l’Intérieur pour l'amélioration de l'assainissement et l'accès à l'eau à Touba

Le ministre de l’Intérieur et la Sécurité publique, Général Jean Baptiste Tine, a affirmé ce samedi, l'engagement des autorités à lancer des projets importants pour résoudre les problèmes d'assainissement et d'accès à l'eau dans la ville de Touba.



« Le président de la République m’a demandé de réitérer devant vous sa volonté et son engagement avec l’ensemble du gouvernement à mettre en œuvre des projets pour atténuer les difficultés liées à l’assainissement et à l’accès à l’eau dans la ville de Touba », a-t-il déclaré, à l’endroit du porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, à l’occasion de la cérémonie officielle de la 130e édition Magal de Touba



Jean Baptiste Tine a conduit la délégation gouvernementale. Il était accompagné des ministres Moustapha Djeck Sarré (Formation professionnelle), Cheikh Diba (Finances et Budget), Cheikh Tidiane Dieye (Hydraulique), Moussa Bala Fofana (Collectivités territoriales), Alioune Dione (Microfinance), Khady Diene Gaye (Sports), Mabouba Diagne (Agriculture) et Ibrahima Sy (Santé).



Des délégations des familles religieuses du Sénégal, des ambassadeurs accrédités au Sénégal ainsi que des représentants de plusieurs pays ont pris part à la cérémonie officielle



Des imams, des guides de communautés religieuses, des autorités administratives de la région de Diourbel et de hauts gradés des forces de défense et de sécurité, des ambassadeurs étaient présents.





Le ministre de l’Intérieur a assuré de la « disponibilité du gouvernement à accompagner Touba pour améliorer le cadre de vie et de bien-être des populations ».



De plus, le ministre de l'Intérieur a exhorté les jeunes à rester au pays plutôt que de recourir à l'émigration irrégulière.



Il a également exprimé sa solidarité envers les habitants de Touba touchés par les inondations survenues durant la période du Magal.