150 000 F pour un rendez-vous de visa : Guy Marius s’interroge sur la position du Consulat de d’Espagne

Le député Guy Marius Sagna s’est exprimé ce mardi devant le consulat d’Espagne à Dakar pour dénoncer ce qu’il qualifie de « commerce illégal et scandaleux » : la vente de rendez-vous pour l’obtention de visas, à hauteur de 150 000 F CFA.



Selon le membre du mouvement FRAPP, ce montant dépasse même le prix d’un billet d’avion Dakar-Espagne. « Ce n’est pas normal », a-t-il déclaré, visiblement indigné.



Le parlementaire accuse directement le consulat et l’ambassade d’Espagne d’être au courant de cette pratique illégale, sans avoir pris de mesures pour y mettre fin. « Leur silence est suspect. Sont-ils complices ? » , s’interroge-t-il publiquement.



Poursuivant son propos, Guy Marius Sagna a mis en lumière l’injustice sociale que cela représente : « Si les rendez-vous pour une demande de visa sont vendus, comment le fils du pauvre, le paysan, le berger ou l’ouvrier va-t-il faire ? »



L’élu appelle les autorités espagnoles à mettre fin à ce système opaque et demande plus de transparence et d’équité dans le traitement des demandes de visa.