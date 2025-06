La 19ème édition du Forum africain des systèmes alimentaires prévue à Dakar du 30 août au 05 septembre 2025 (officiel)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a exhorté au ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, au ministre en charge de la Jeunesse et au Secrétaire d’Etat aux Coopératives et de l’Encadrement paysan, la nécessité de prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation, à Dakar, du 30 août au 05 septembre 2025, de la 19ème édition du Forum africain des systèmes alimentaires. Il a donné la consigne le mercredi en conseil des ministres du mercredi 11 juin. Le thème choisi pour cette Edition est : « Jeunesse africaine : fer de lance de la collaboration, de l’innovation et de la transformation des systèmes alimentaires ».



Le Chef de l’Etat a également invité le Gouvernement à accentuer l’implication et la mobilisation des jeunes dans le développement de l’agriculture et la promotion de la souveraineté alimentaire.



Bassirou Diomaye Faye a informé le Conseil qu’il effectuera, les 12 et 13 juin 2025, une visite économique et de travail dans la région de Saint Louis, à la rencontre des producteurs et industriels du secteur afin de soutenir la transformation durable du système agricole national. Il a également annoncé qu’il présidera, le 10 juillet 2025, le Conseil supérieur d’orientation agrosylvopastoral.