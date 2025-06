Kedougou : sept (07) personnes en possession de peaux d'animaux protégés interpellées

La Brigade de Recherches du Commissariat de Kédougou (sud-est) et l’ONG Égale Sénégal, spécialisée dans la lutte contre la criminalité faunique, ont procédé jeudi vers 15h, à l’arrestation de sept (07) individus en possession de peaux d’animaux protégés.



Ils ont été arrêtés à l’hôtel Sankara où ils étaient venus vendre ces peaux. Il s'agit de quatre de peaux de léopard et une peau d’hyène. L’opération a été déclenchée, rapporte Libération, suite à un renseignement signalant une transaction imminente sur les lieux.



Une équipe a été rapidement dépêchée et les arrestations se sont déroulées sans incident. En plus des peaux, les forces de l’ordre ont saisi un véhicule de type « 7 places » ainsi que trois motocyclettes utilisées par les trafiquants.



Les individus interpellés ont été placés en garde à vue pour « détention, circulation et tentative de commercialisation de produits issus d’espèces protégées ». Par ailleurs, les agents des parcs nationaux se sont rendus sur place pour procéder aux constatations d’usage.