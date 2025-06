CAN féminine 2024 : la Sénégalaise Tabara Mbodji sélectionnée parmi les arbitres assistantes par la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé les officiels de match pour la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Maroc 2024, qui se déroulera du 5 au 26 juillet 2025.



Quarante-six arbitres, arbitres assistants et arbitres assistants vidéo (VAR) seront mobilisés pour cette prestigieuse phase finale continentale, réunissant les meilleures officiels féminines d’Afrique choisies pour le tournoi. La Sénégalaise, Tabara Mbodji, a également été désignée pour officier les matchs de la Coupe d’Afrique des nations féminine.



Selon la CAF, c’est un nombre record d’officiels, dépassant le précédent record de 40 lors de la phase finale de l’édition 2022.

« On comptera 18 arbitres centrales, 18 arbitres assistants et 10 opérateurs VAR issus de 30 pays différents du continent, avec le pays hôte, le Maroc (5), fournissant le plus grand nombre », précise la CAF.



La Sénégalaise Tabara Mbodji a de nouveau été sélectionnée pour cette CAN féminine en terre marocaine.

Elle avait été désignée comme arbitre assistante, lors de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, qui s’est tenue du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc.



Elle avait été aussi sélectionnée pour la phase finale de la dernière Ligue des champions féminines de la CAF.



Elle assistera les grandes figures de l’arbitrage féminin comme la marocaine Bouchra Karboubi, qui a officié lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire ainsi qu’aux Jeux Olympiques 2024 de Paris.



Salima Mukansanga, qui était en charge de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Maroc 2022, fait partie des officiels VAR accrédités.



Pour rappel, 12 équipes réparties en trois groupes de quatre prendront part à cette édition de la CAN.

Le Sénégal est logé dans le groupe A, avec le Maroc (pays hôte), la Zambie, et la République démocratique du Congo.