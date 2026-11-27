À l’approche des deux ans de la 15e législature, l’hypothèse d’une dissolution de l’Assemblée nationale est de plus en plus évoquée. Mais pour l’analyste politique, Thierno Diop, il est encore tôt pour tirer des conclusions. Il appelle à la prudence.



Selon lui, les Sénégalais avaient accordé leur confiance à Pastef afin de lui donner les moyens de mettre en œuvre son programme. « Lors de la campagne pour les législatives de novembre 2024, Pastef demandait aux Sénégalais de voter pour lui afin de pouvoir enfin mettre en œuvre la politique défendue par le gouvernement. On a voté pour eux pour leur confier les armes nécessaires à la mise en œuvre de cette politique », a-t-il rappelé sur les ondes de la Rfm.



Mais il indique que la situation a pris une autre tournure. Thierno Diop estime que l’action du gouvernement a rencontré plusieurs obstacles ces derniers mois, notamment depuis le départ d’Ousmane Sonko de la Primature. « Au lieu d'utiliser les instruments qu'ils réclamaient pour aider le gouvernement à appliquer cette politique, on a vu que, durant ces derniers mois, beaucoup de choses ont été mises en œuvre pour porter entrave à l'action gouvernementale », a-t-il soutenu.



« Je les invite à une expectative beaucoup plus prudente »



L’analyste estime que le président de la République pourrait choisir d’autres options. « Il y a beaucoup de scénarios qui peuvent se dessiner après le 8. Certains anticipent ou projettent une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais je les invite à une expectative beaucoup plus prudente », a-t-il prévenu.



Pour l'analyste politique, le chef de l'État pourrait explorer d'autres options, au regard des dispositions constitutionnelles et de la configuration politique actuelle. Il estime notamment que le rapport de forces électoral ne serait pas nécessairement favorable à ceux qui espèrent un bouleversement de la majorité parlementaire.



« Si on se base sur la Realpolitik, je ne crois pas que l'état actuel du rapport de forces puisse permettre à qui que ce soit de tenir la dragée haute face à Pastef, compte tenu du mode de scrutin », a-t-il analysé.



Thierno Diop a également rappelé que le mode de scrutin au Sénégal peut permettre à un parti d'obtenir une large majorité à l'Assemblée nationale sans avoir recueilli plus de la moitié des voix. « Au Sénégal, vous pouvez avoir 49 % des suffrages et rafler l'écrasante majorité des sièges à l'Assemblée nationale », a t-il souligné.



Pour lui, la dissolution n'est donc pas la seule carte dont dispose le président de la République. « Il y a une panoplie de mesures, de leviers que le président de la République pourrait activer », a-t-il soutenu.