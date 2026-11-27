Condamné sans citation, sans audience, sans défense

JE DÉNONCE !



J'apprends par la presse ma condamnation par le Tribunal correctionnel de Dakar dans l'affaire qui m'oppose à Farba Ngom et Abdou Sow. Deux mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 FCFA d'amende, deux millions de FCFA de dommages-intérêts et une obligation de publier la décision à mes frais dans plusieurs organes de presse. Une sanction dont je découvre les contours dans les médias, alors que je n'ai reçu, à ma connaissance, aucune citation à comparaître ni aucune convocation m'informant de la tenue de l'audience du mercredi 25 novembre 2026.



Je n'ai pas été mis en mesure de présenter ma défense. Je n'ai pas été informé de la date de cette audience. Je n'ai pas eu la possibilité de répondre aux accusations, de contester les faits ou de faire entendre mes arguments devant le tribunal. Comment peut-on condamner un citoyen sans lui donner la possibilité de comparaître et de se défendre ? Si les faits sont tels que je les rapporte, cette procédure soulève une grave question sur le respect des droits de la défense.



Je ne conteste pas le principe de la justice. Je réclame simplement qu'elle soit rendue dans le respect des règles qui fondent sa légitimité. La citation régulière, le contradictoire et les droits de la défense ne sont ni des privilèges ni des faveurs. Ce sont des garanties fondamentales. Je me réserve toutes les voies de recours pour faire examiner la régularité de cette procédure et contester la décision.



Mais cette affaire dépasse ma seule personne. Elle pose une question beaucoup plus vaste sur l'état de notre justice, son impartialité et le traitement réservé aux journalistes qui refusent de mettre leur plume au service des puissants.



UNE JUSTICE IMPLACABLE AVEC LES VOIX CRITIQUES



Dans ce pays, la justice semble trouver du temps, de l'énergie et une détermination particulière lorsqu'il s'agit de poursuivre des journalistes, des voix critiques ou des citoyens étiquetés « pro-Sonko ». Les plaintes, les procédures et les pressions se multiplient contre ceux qui écrivent, dénoncent, critiquent ou assument publiquement leurs convictions.



Pendant ce temps, des personnes citées dans des affaires de délinquance financière, de scandales fonciers, de détournements, de blanchiment de capitaux ou de spoliation continuent de plastronner. Certaines affichent une tranquillité qui contraste avec la célérité observée dans d'autres dossiers. Il ne s'agit pas de préjuger de leur culpabilité, mais de demander pourquoi la même rigueur et la même diligence ne semblent pas toujours s'appliquer à tous. Voilà ce qui nourrit le sentiment d'une justice à géométrie variable : implacable avec certains, étrangement accommodante avec d'autres.



YOOR-YOOR BI DANS LE COLLIMATEUR DU POUVOIR



Le cas de Yoor-Yoor Bi est particulièrement préoccupant. Le journal est déjà sous le coup de deux plaintes en diffamation venant du Palais. À ces procédures s'ajoute aujourd'hui cette condamnation annoncée dans l'affaire Farba Ngom-Abdou Sow, avec son cortège de sanctions financières et d'obligations de publication.



Comment ne pas s'interroger sur les conséquences cumulées de ces procédures sur l'existence même d'un organe de presse ? Le pouvoir en place semble tout mettre en œuvre pour asphyxier Yoor-Yoor Bi. Je pèse mes mots. À force de procédures judiciaires, de pressions et de sanctions financières, c'est la capacité du journal à poursuivre librement son travail qui se trouve menacée.



L'asphyxie économique d'un média peut être une forme insidieuse de censure. Il n'est pas nécessaire de fermer une rédaction par décret pour fragiliser sa liberté : il suffit parfois de multiplier les procédures, d'alourdir ses charges et de rendre son existence financièrement insoutenable. Nous ne prétendons pas être au-dessus des lois. Nous savons que la liberté de la presse n'autorise ni la diffamation ni la propagation de fausses informations. Mais nous exigeons que les procédures soient régulières et que les sanctions ne deviennent pas des instruments de pression sur une rédaction.



NOUS AVONS ÉTÉ INCARCÉRÉS SOUS MACKY SALL POUR NOTRE MÉTIER ET NOS CONVICTIONS



Il y a une dimension personnelle que je ne peux passer sous silence. Sous le régime de Macky Sall, nous avons connu l'incarcération. Nous avons été privés de liberté dans des conditions que nous avons vécues comme arbitraires, pour avoir exercé notre métier de journaliste et assumé nos convictions politiques.



Nous revendiquons pleinement notre proximité idéologique avec Ousmane Sonko. Nous n'avons jamais considéré qu'elle devait être dissimulée pour satisfaire les tenants du pouvoir. Mais cette proximité n'a jamais signifié renoncer à notre liberté de jugement, abandonner notre esprit critique ou transformer notre journal en instrument de propagande. Nous avons payé un prix personnel pour nos écrits et nos convictions. Notre incarcération ne nous a pourtant pas fait renoncer à notre métier. Elle ne nous a pas davantage convaincus de troquer notre indépendance contre une quelconque protection politique.

C'est précisément ce qui rend la situation actuelle si révoltante. Nous pensions que l'alternance de mars 2024 ouvrirait une nouvelle séquence dans les rapports entre le pouvoir et la presse. Nous pensions que ceux qui avaient subi la répression, les arrestations et les restrictions des libertés auraient retenu les leçons de cette période.



LA MÉMOIRE COURTE DU POUVOIR



Je me souviens des heures les plus sombres de la répression contre Ousmane Sonko et ses compagnons. Lorsque Bassirou Diomaye Faye, aujourd'hui président de la République, était arrêté et placé sous mandat de dépôt par la justice sous Macky Sall, Yoor-Yoor Bi avait pris sa défense. Nous avions choisi de défendre ses droits et de dénoncer les atteintes aux libertés.



À cette époque, combien d'organes de presse qui affichent aujourd'hui leur proximité avec le pouvoir actuel avaient adopté une attitude différente ? Combien avaient contribué, par leurs commentaires et leurs prises de position, à accabler Diomaye et à l'enfoncer impitoyablement ? Ceux qui le caressent aujourd'hui n'étaient pas nécessairement ceux qui défendaient hier ses droits lorsque sa liberté était menacée.



Yoor-Yoor Bi avait fait un autre choix. Nous n'avions pas défendu Diomaye pour obtenir un poste, un marché ou une récompense. Nous l'avions fait par conviction, parce que nous considérions que l'injustice commise contre un opposant demeure une injustice, indépendamment de son appartenance politique. Aujourd'hui, celui qui bénéficiait de cette défense est à la tête de l'État. Et le journal qui avait pris sa défense lorsque sa liberté était menacée se retrouve sous le coup de deux plaintes en diffamation venant du Palais, tandis que son directeur de publication découvre par voie de presse qu'il vient d'être condamné dans une autre affaire.



Cette situation a un goût amer. Non pas parce que nous attendions un retour d'ascenseur, mais parce qu'elle révèle une contradiction politique et morale. Peut-on avoir bénéficié de la solidarité de journalistes lorsque l'on était opposant et tolérer, une fois au pouvoir, que ces mêmes journalistes soient fragilisés par des procédures judiciaires répétées ?



NOUS NE RENIERONS NI NOS CONVICTIONS NI NOTRE MÉTIER



Nous ne demandons pas au président de la République de nous protéger contre la justice. Nous lui demandons, comme à tous ceux qui exercent une responsabilité publique, de respecter la liberté de la presse et de ne jamais laisser s'installer le sentiment que les journalistes critiques sont des adversaires à neutraliser.



Nous ne renierons pas notre proximité idéologique avec Ousmane Sonko. Nous ne renierons pas non plus notre liberté de critiquer ceux que nous avons pu soutenir hier. Une conviction politique n'est pas un contrat de fidélité aveugle. Défendre les droits d'un homme politique hier n'interdit nullement de questionner la gouvernance de ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui. C'est cela, notre conception du journalisme : défendre les libertés, dénoncer les abus, interroger les pouvoirs et ne jamais confondre proximité idéologique et soumission politique.



Je me réserve toutes les voies de recours pour contester la condamnation annoncée et faire examiner les conditions dans lesquelles elle a été prononcée. Je demande que toute la lumière soit faite sur l'existence de la citation, ses modalités de délivrance et le respect de mes droits.



Au-delà de mon cas, c'est l'avenir du journalisme indépendant qui est en jeu. Un pays ne peut prétendre consolider sa démocratie en fragilisant ses médias critiques, en multipliant les procédures contre les journalistes et en laissant prospérer le sentiment d'une justice sélective.



Nous avons été incarcérés sous Macky Sall pour notre métier et nos convictions. Nous ne nous sommes pas tus. Nous avons défendu Diomaye lorsqu'il était privé de liberté. Nous ne demandons aujourd'hui aucune reconnaissance en retour. Mais nous refusons que notre engagement d'hier soit payé par l'intimidation, les poursuites et l'asphyxie de notre journal.



La justice doit être impartiale ou elle perd sa crédibilité. Le pouvoir doit accepter la critique ou il renonce à l'esprit démocratique. Quant à Yoor-Yoor Bi, il continuera à exercer son métier, avec ses convictions, son indépendance et sa liberté de ton. Nous avons défendu les libertés lorsque cela coûtait cher. Nous continuerons à les défendre, même lorsque ceux qui en bénéficiaient hier semblent aujourd'hui les oublier.



SERIGNE SALIOU GUEYE

Directeur de publication de Yoor-Yoor Bi