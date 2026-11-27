Le deuxième jour de la tournée économique du Président de la République a débuté à Salémata situé dans la région de Kédougou, dans le sud-est du pays, avec le lancement des travaux du centre de santé de référence du département. Une infrastructure longtemps réclamée par les populations locales, qui voient enfin leur demande aboutir.



Érigé sur deux hectares et entièrement financé par l'État du Sénégal, le futur centre comptera 64 lits et regroupera une polyclinique, un service d'urgences, un bloc opératoire, une maternité, un service de radiologie, un laboratoire et une pharmacie, ainsi que des logements destinés au personnel soignant. Le chantier est prévu pour durer dix-huit mois.



Après Boto, Farangalia, Gamba-Gamba et Saraya, où le chef de l'État a lancé la veille les grands projets miniers de la région, l'étape de Salémata en précise la finalité. Dans la vision du Président Bassirou Diomaye Faye, les richesses minières, or et fer, doivent se traduire sur place par des écoles, de l'eau, des routes et des centres de santé.