Près de 2 millions d'enfants au Sénégal seraient touchés par une intoxication au plomb, selon le média public Le Soleil, rapportant les propos tenus au cours d'une conférence de presse par des responsables du Centre national antipoison du Sénégal (Cnap) et de l'Ong internationale Lead exposure élimination project (Leep). Cette situation préoccupante est due à l'utilisation de peintures contenant du plomb, qui peut avoir des effets graves sur la santé des enfants.



«Cette concentration est très faible. Le plomb est un poison lent, invisible et irréversible, particulièrement dangereux pour les enfants», a déclaré le directeur du Cnap, Pr Mamadou Fall. Il a expliqué que les peintures contenant du plomb se dégradent et produisent des poussières et des écailles contaminées qui peuvent être ingérées ou inhalées, ce qui peut altérer les capacités cognitives et la santé physique des enfants.



Les organisations de la société civile interpellent les autorités pour l'interdiction de l'importation des peintures au plomb. «Le plomb est un métal persistant. Une fois consommé, il devient difficile à extraire du corps», a souligné Ndèye Maïmouna Diène, coordonnatrice générale de Pan Africa. Elle a également signalé l'existence d'un projet de décret transmis au Secrétaire général du gouvernement, mais qui n'a pas encore été adopté.



Toujours selon Le Soleil, les experts estiment, enfin, que l'intoxication au plomb a des coûts économiques importants pour le Sénégal. Selon une étude de l'Université Wisconsin de New York, le coût économique pour le Sénégal aurait été de 5,9% du Pib en 2013, soit environ 1,49 milliard de dollars ou 900 milliards de FCfa. Les organisations demandent aux autorités d'accélérer l'adoption du décret d'interdiction du plomb dans les peintures.