"16 meurtres entre juillet et août" : le ministre de l'Intérieur renforce la présence des forces de l'ordre et appelle à la vigilance citoyenne

Le Général Jean Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a dressé un bilan alarmant concernant les meurtres survenus récemment. Ce samedi, il a révélé que 16 personnes ont perdu la vie de manière atroce entre juillet et août. Face à cette situation, le ministre a annoncé une présence quotidienne de la gendarmerie et de la police.



« Ces derniers temps nous avons remarqué une montée des agressions dans les villes notamment à Dakar et sa banlieue. Il y a eu des morts. Les meurtres sont au nombre de 16, ces deux derniers mois en juillet et en août », a-t-il dit lors de la passation de service du nouveau gouverneur de Saint-Louis.



Afin de contrer ce phénomène, le ministre a réaffirmé l'engagement des forces de sécurité.



« La police et la gendarmerie ne sont pas inactives face à ce phénomène. Nous luttons farouchement contre l’insécurité. J’ai donné des instructions pour le renforcement des actions de présence des forces de l’ordre sur le terrain », a promis le Général Jean Baptiste Tine.



Jean Baptiste Tine a également lancé un appel à la collaboration avec la population pour faire face à l'insécurité.



« Que personne n’ait peur de sortir. Nous sommes là pour les protéger. Nous demandons leur mobilisation et leur demandons d’informer les forces de l’ordre à temps afin qu’elles puissent prévenir la commission d’infraction », a-t-il laissé entendre.