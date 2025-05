Prix Marc-Vivien Foé : le Sénégalais Habib Diarra parmi les trois finalistes

Le milieu de terrain international sénégalais Habib Diarra figure parmi les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2025. Il est en lice aux côtés de l’attaquant ivoirien Evann Guessand (OGC Nice) et du défenseur marocain Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), selon la liste dévoilée ce lundi par Radio France Internationale (RFI).



Créé en 2009 par RFI en partenariat avec France 24, ce trophée distingue chaque année le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Il porte le nom de Marc-Vivien Foé, joueur camerounais décédé tragiquement en plein match le 26 juin 2003 sur la pelouse du stade de Gerland à Lyon.



À seulement 20 ans, Habib Diarra a connu une saison remarquée sous les couleurs du RC Strasbourg, dont il est le capitaine. Malgré une blessure en février qui l’a éloigné momentanément des terrains, le milieu sénégalais a été l’un des piliers de son équipe, s’attirant les éloges des observateurs de la Ligue 1.



Sur la scène internationale, Diarra a également brillé avec les Lions du Sénégal. En novembre 2024, il a inscrit l’unique but de la victoire contre le Burkina Faso à Bamako, lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Quelques jours plus tard, il a confirmé sa montée en puissance en signant un doublé contre le Burundi (2-0) à Diamniadio. Toutefois, des soucis physiques l’ont empêché de participer aux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 en mars dernier contre le Soudan et le Togo.



Le lauréat du Prix Marc-Vivien Foé 2025, successeur du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (vainqueur en 2024), sera connu lundi prochain.