2019 : Les soutiens de Karim Wade plébiscitent leur candidat et déchire le parrainage

«Aujourd’hui, la stabilité du pays est menacée par Macky Sall qui veut confisquer le pouvoir en organisant une fraude sans précédent», peut-on lire dans le communiqué des mouvements de soutien à Karim Wade. Et pour cause, expliquent-ils, le chef de l’Etat «a saisi l'institution parlementaire pour procéder au tripatouillage de la Constitution et à la modification du Code électoral pour se maintenir au Pouvoir».



C’est d’ailleurs dans cette logique, indiquent-ils, qu’il a tenté «d’écarter tout candidat susceptible de le battre ou qui pourrait empêcher sa réélection en l'occurrence Karim Wade et Khalifa Sall que les sondages de cabinets internationaux et ses propres services créditent des faveurs des pronostics à la présidentielle du 24 février 2019».



Selon eux, le Président Sall déroule ces stratégies simplement à cause de sa peur de se voir éliminer dès le premier tour. Cette peur, pour eux, va le pousser à éliminer «une dizaine de candidats avant l'épreuve».



Concernant le parrainage ces «amis » de Karim Wade ont réaffirmé leur détermination à ne pas le laisser passer puisqu’ils vont s’ériger en bouclier en investissant les devantures de l’Assemblée nationale le jour du vote.