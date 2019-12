2019, l'année de toutes les hausses: le goorgorlu* sénégalais suffoque

Mais pour comprendre cette flambée tous azimuts des prix, il faut remonter à 2015 et compulser le communiqué de presse n° 15/297 du 27 juin 2015 du FMI. « Pour réaliser rapidement des gains d’efficience », bon nombre de pays d’Afrique subsaharienne étaient exhortés par l’institution de Bretton Woods d’accroître leurs recettes fiscales d’environ 1 % de leur PIB par an au cours des cinq pro- chaines années. Objectif : satisfaire les besoins permanents d’expansion des services d’éducation et de santé, et aussi combler les déficits d’infrastructures. Selon le FMI, « comme il faut du temps pour renforcer les capacités de recouvrement des impôts sur le revenu des personnes physiques, la TVA et les accises offrent probablement le plus gros potentiel de recettes supplémentaires pour les quelques pro- chaines années.



Selon des études du FMI, la TVA représente un potentiel de recettes d’environ 3 % du PIB au Cap- Vert, au Sénégal et en Ouganda, et les accises, ½ % du PIB pour tous les pays d’Afrique subsaharienne. » Naturellement, notre pays n’avait pas mis de temps pour mettre en application cette recommandation du FMI. Ainsi en 2018, la taxe sur les bois- sons gazeuses est passée de 3 % à 5 %. En ce qui concerne la bière, le taux a même atteint 40 %. De quoi faire avaler de travers les adeptes de Bac- chus. Le tabac a connu une hausse de 65 % depuis juillet 2018. L’Etat sénégalais a appliqué à compter du 2 janvier de l’année en cours, une nouvelle taxe de 3 francs sur le prix du kg de ci- ment. Autrement dit, une hausse de 3 000 francs CFA sur la tonne de ciment.



Le 1er mai dernier, le Président annonçait une autre taxe sur le ci- ment. Déjà en 2016, le chef de l’Etat avait institué une taxe de 40 francs CFA à l’exportation sur le kilogramme d’arachide, soit environ 20 % des prix intérieurs actuels, avant de la suspendre parce les principaux clients du Sénégal à savoir les Chinois ont boycotté l’année suivante l’achat de nos graines. Ce qui avait fini par créer une mévente de l’arachide chez les paysans dont la production estimée à 1,4 million de tonnes ne pouvait pas être achetée en totalité par la Sona- cos. Hélas, ces augmentations de prix tous azimuts n’ont pas donné les résultats escomptés. Ainsi, en juillet 2018, le conseil d’administration du Fonds monétaire international avait conclu que les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE) étaient mitigés. D’ailleurs, dans une lettre datée le 14 juin 2018 et adressée à Mme Christine Lagarde, alors directrice générale Fonds monétaire international, Amadou Ba, à l’époque ministre de l’Economie, des Finances et du Plan reconnaissait que « les objectifs indi- catifs à fin décembre 2017 et à fin mars 2018 des recettes fiscales et du plafond trimestriel de la part du mon- tant des marchés publics conclus par entente directe n’ont pas été respectés. »



Par conséquent, il sollicitait une dérogation pour l’achèvement de la sixième revue de programme macroéconomique appuyée par l’instrument de soutien à la politique économique (ISPE)… ». C’est ainsi que Corinne Deléchat, chef de mission du FMI pour le Séné- gal, lors de son séjour à Dakar du 12 au 23 septembre 2019, a accordé aux autorités sénégalaises un programme triennal supplémentaire soutenu par l’Instrument de Coordination des Politiques Economiques (ICPE) qui remplace l’ISPE. Les conditionnalités étaient, pour atteindre les objectifs fixés par le FMI, la suppression de la subvention sur l’électricité et le relèvement des tarifs. Le gouvernement était aussi sommé d’agir sur d’autres niches qui peuvent renforcer les recettes fiscales. Il s’agit de la réduction du parc automobile de l’Etat, la rationalisation du carburant et la réduction des indemnités télé- phoniques allouées à certains corps de l’administration, l’introduction des permis de conduire et des cartes grises numérisés. Autant de mesures que le gouvernement est en train de mettre en oeuvre !



Malheureusement, ce sont les pauvres goorgoorlus sénégalais qui vont devoir supporter ce diktat du FMI et de la Banque mondiale peu soucieux du bien-être des populations. Et pendant ce temps, un soi- disant défenseur des consommateurs, en l’occurrence Momar Ndao de l’Ascosen, se mue curieusement en avocat de la Senelec pour défendre la hausse de l’électricité. Normal pour un conseiller de Macky Sall qui émarge au niveau du Conseil des infrastructures de la présidence de la République et du Conseil économique, social et environnemental. Sans compter d’autres conseils d’administration !



