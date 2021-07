20e Reconstitution de l’IDA: Macky Sall à Abidjan pour prendre part à la rencontre

Le président Macky Sall s’est envolé ce jeudi pour Abidjan où il prendra part au Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement sur la reconstitution des Ressources de l'Association Internationale de Développement, qui verra la présence d’une quinzaine de chefs d’Etat.



« Je prends part, ce jeudi 15 juillet 2021 à Abidjan, au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la reconstitution des Ressources de l'Association Internationale de Développement », a twitté le président Sall.



Cette reconstitution, dont la Côte d’Ivoire accueillera les travaux ce jeudi 15 juillet 2021, vise à soutenir une relance forte suite à la crise engendrée par la pandémie de la Covid-19 et à aider le continent africain à poursuivre sa transformation économique.



Les chefs d’Etat et les chefs de délégation se retrouveront ensuite pour une session à huis-clos portant sur les priorités de développement, l’impact de la Covid-19, le plan de relance économique, les besoins de financement des Etats, le rôle de l’IDA-20 et le partage d’expériences.



Au terme des discussions entre les chefs d’Etat africains, les responsables de l’IDA et d’organisations partenaires, il est prévu en début d’après-midi une cérémonie de clôture au cours de laquelle une déclaration dite « la déclaration d’Abidjan » qui sera lue, viendra mettre fin à la réunion.



L'IDA, une institution du Groupe de la Banque mondiale, est l'une des plus importantes sources de financement pour lutter contre l'extrême pauvreté dans les pays aux revenus les plus faibles du monde. Elle accorde des prêts et des subventions à taux zéro ou faible à ces pays.



L’objectif de ce mécanisme de financement est de stimuler la croissance économique, de renforcer la résilience et d'améliorer la vie des pauvres dans le monde. Depuis 1960, l'IDA a fourni environ 422 milliards de dollars US pour des investissements dans 114 pays.