22e anniversaire du naufrage du "Joola" : lancement des activités du Mémorial-Musée de Ziguinchor prévu le 26 septembre

Lamine Mbengue, membre du Comité d’initiative pour l’Érection du Mémorial-Musée du "Joola", était l'invité de l'émission MidiKeng sur PressArikTVHD ce jeudi. Il a annoncé, avoir appris du ministre de la Culture (Khady Diène Gaye), que l’ouverture du Mémorial-Musée de Ziguinchor et le lancement de ses activités sont prévus pour le 26 septembre 2024, en commémoration du 22e anniversaire du naufrage du "Joola".



Par ailleurs, Lamine Mbengue a critiqué l'exclusion des représentants des familles des victimes de la Commission Scientifique depuis 2021, une mesure qui avait pourtant été imposée par le ministre de la Culture et de la Communication de l’époque.



« Une grande avancée parmi plusieurs revendications du Comité d’initiative, le Memorial-Musée de Ziguinchor va démarrer ses activités à partir du 26 septembre date à laquelle, l’on se rappelle la catastrophe maritime la plus meurtrière de l’histoire le naufrage du bateau ‘’Le Joola’’ », a-t-il informé.



« Une bonne nouvelle pour le Comité, il reste du chemin à faire, mais c’est une avancée majeure sur le dossier du naufrage du ‘’Joola’’ », a déclaré Lamine Mbengue membre du Comité d’initiative pour l’Érection du Mémorial Musée Le "Joola".



En outre, Lamine Mbengue fait savoir que le « ministre de la Culture a exclu les familles des victimes de la Commission Scientifique sous prétexte qu’elles réagissent avec de l’émotion ».



Cependant, le membre du Comité d’initiative pour l’Érection du Mémorial Musée Le "Joola" appelle les autorités à inclure les familles des victimes dans les activités de lancement Memorial-Musée de Ziguinchor.



« Même si les activités vont démarrer le 26 septembre, ils doivent inclure les familles des victimes. À mon avis, on ne peut pas construire un Memorial-Musée et ne pas inclure leurs familles », lancé Lamine Mbengue.