25 ans du COSCE : le Pr Babacar Gueye tire un bilan positif et annonce la création d’une maison de la paix.

Le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) a célébré ce 28 janvier 2025 ses 25 ans d’engagement citoyen exemplaire au service de la démocratie sénégalaise, contribuant à la transparence électorale, à la promotion de la participation citoyenne et à la consolidation de la cohésion sociale.



Selon Pr Babacar Gueye, président du COSCE, le bilan de l’année passée a été marqué par un succès remarquable. Ainsi, d’importantes perspectives ont été soulignées comme la création d’une maison de la paix.



« La première avancée, c’est l'élection présidentielle, que nous avons quand même réussi à tenir dans un délai acceptable et dans des conditions acceptables, alors que ce n'était pas du tout évident avant. L'autre réussite, c'est également les élections législatives que nous venons d'organiser avec un succès éclatant », s’est félicité le Pr Babacar Gueye.



Avant de poursuivre : « Nous avons été nominés au prix Nobel de la paix. C'est une victoire pour toute la société civile sénégalaise, pas seulement le Sénégal ».



Un projet d'accompagnement parlementaire



En outre, à l’occasion de ses 25 ans d’existence, le COSCE a souligné d’importantes perspectives pour cette année 2025.



« Les prochaines étapes, c'est la création d'un observatoire de la démocratie. Nous voulons créer un observatoire de la démocratie pour mesurer les problèmes de la démocratie sénégalaise, parce que c'est une démocratie qui a encore besoin de progresser. Nous voulons également créer une maison de la paix, à l'image de la maison de la paix créée dans le cadre du centre Kofi Annan », a-t-il fait savoir.



Dans le cadre de leur projet, l’Assemblée nationale ne semble pas être mis en rade : « Nous voulons également mettre en place un projet d'accompagnement parlementaire. Parce que la plupart des députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale n'ont jamais été à l'Assemblée nationale, n'ont jamais exercé la fonction de député. Ils ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés, pour que cette législative, la suite, soit une excellente législative ».



Par ailleurs, lors de cette célébration tenue en présence de différentes personnalités, Jean Baptiste Tine a salué le travail du COSCE qui consiste à faire valoir la démocratie.



« Vos efforts en matière de formation d'observateurs électoraux, de sensibilisation des citoyens et de dialogue avec les institutions ont renforcé la crédibilité de notre système électoral et par extension, la stabilité de notre pays », a-t-il félicité.



« Votre dévouement mérite l'admiration et la reconnaissance de l'État, mais aussi et surtout de la nation sénégalaise tout entière. Le Sénégal est fier de sa tradition démocratique et de sa société civile dynamique », a applaudi le ministre de l'Intérieur.



Jean Baptiste Tine a soutenu qu'à travers sa voix, l'État compte appuyer le travail remarquable opéré par le COSCE. « Je puis vous assurer du soutien constant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans vos initiatives visant à consolider notre démocratie et à renforcer la participation citoyenne », a-t-il conclu.