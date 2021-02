2,5 milliards F Cfa alloués aux acteurs des Arts et de la Culture : Voici la liste des bénéficiaires

Les 2,5 milliards F Cfa offerts aux acteurs des Arts et de la Culture par le Président de la République, Macky Sall, pour atténuer les effets de la pandémie du coronavirus dans le secteur, ont été repartis aux ayant-droits. Le ministère de la Culture et de la Communication qui a procédé au partage, informe que les bénéficiaires vont recevoir leur part via un opérateur de transfert d’argent ce, pour éviter les rassemblements interdits en cette période. (Document)

Aminata Diouf

