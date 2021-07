25ème journée Ligue 1: le suspense pour la qualification en Afrique se poursuit

En s’imposant ce mercredi au stade Massène Sène de Fatick (1 – 0) chez le Stade de Mbour, lors de la 25ème et avant-dernière journée de la L1, le Ndiambour a non seulement sauvé sa peau dans l’élite, mais il a compliqué la tâche de sa victime du jour. Avec 29 points, les Lougatois sont définitivement hors de danger.



A l’inverse, les Stadistes, désormais 12ème avec 26 points, sont à portée de fusil des deux relégables, l’US Gorée et NGB. Grâce à leur victoire, respectivement sur le Dakar SC (3 – 1) et sur Mbour PC (3 – 0) les deux équipes dakaroises n’ont toujours pas quitté le fond du tableau, mais elles reviennent à 2 longueurs du Stade de Mbour (24 pour elles et 26 pour cette dernière).



Ce qui promet, pour le weekend prochain, une 26ème et dernière journée de feu. D’autant que 2 des 3 relégables se feront directement face : Gorée et Stade de Mbour, tandis que NGB défiera le Jaraaf.



Le Jaraaf justement, qui suite à sa défaite (0 – 1) contre le CNEPS Excellence a lâché du lest dans la course à la 2ème place finale qui donnera droit à la Coupe de la CAF. 4ème avec 41 points, les « Vert et blanc » sont toujours mathématiquement en course ; mais ils comptent 2 points de retard sur Génération Foot et Diambars qui ont fait match nul respectivement contre Teungueth FC, le champion (1 – 1) et face au Casa Sports (0 – 0).



Comme quoi, pour la 2ème place qualificative à la Coupe de la CAF aussi, le suspense reste entier. Et il faudra attendre la toute fin de la dernière journée pour avoir les verdicts définitifs.



Tous les résultats :



AS Pikine – AS Douanes 0 – 1



Génération Foot – Teungueth FC 1 – 1



Dakar Sacré-Cœur – Gorée 1 – 3



Stade de Mbour – Ndiambour 0 – 1



Casa Sports – Diambars 0 – 0



CNEPS Excellence – Jaraaf : 2 – 1



NGB – Mbour PC 3 – 0