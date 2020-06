27 cas de COVID-19 détectés en moins d’une semaine à Ziguinchor : les autorités parlent de relâchement et interpellent la population

La courbe de la pandémie à coronavirus est ascendante à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Vingt-sept (27) nouveaux cas positifs ont été enregistrés dans la région en moins d’une semaine : dix-neuf (19) cas entre vendredi et dimanche et huit (8) autres détectés le lundi.



Une situation qui fait réagir les autorités sanitaires de la localité qui sonnent l’alerte. Selon elles, cela se justifie par le relâchement des populations qui ne respectent plus les mesures barrières, ni la distanciation encore moins le port de masques et qui vaguent tranquillement à leurs occupations.



Cette recrudescence des cas est devenue inquiétante poussant les autorités à inviter les populations à se ressaisir.



Comme si cela ne suffisait pas, un cas communautaire, un enseignant, identifié dans cette partie du sud du pays, a été annoncé par les services du ministère de la Santé ce mardi.



Trente-cinq (35) malades atteints de COVID-19 sont actuellement pris en charge par les centres de traitement de Ziguinchor, informe Sud Fm