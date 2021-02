2e phase Projet lutte contre les inondations: les habitants à bord du marigot de Mbao veulent des indemnisations décentes

La commune de Mbao étale ses inquiétudes après le démarrage de la seconde phase d’urgence du projet pour sortir les populations de la banlieue dakaroise des inondations. La municipalité craint que les riverains du marigot de Mbao voient leur maison détruite sans être indemnisé.



« Notre seule préoccupation, est qu’on soit associé dans la mise en œuvre du projet. que les populations qui habitent dans les alentours du marigot de Mbao soient traitées comme l’Etat l’avait fait dans le cadre du Train express régional (Ter), et dans le cadre de l’Autoroute à péage en termes d’indemnisation. Parce qu’il y a des habitations qui sont là-bas, il y a plus de 50 ans. Il y a des gens qui possèdent des Titres de propriété sur des zones qui sont aujourd’hui reconnu zone non-édifiante », a fait savoir Alé Samb, troisième adjoint au maire.



Selon M. Samb, quoi qu’on puisse dire, l’erreur est de la part de l’Etat, même si les populations ont leur part de responsabilité.



« On parle actuellement de plan d’action de reloge, et de réinstallation. Ce projet dans lequel intervient la Banque mondiale, les plans d’actions de réinstallation sont prévus, et les gens qui habitaient dans la zone doivent bénéficier d’indemnisation pour que leurs conditions de vie soient meilleures. Au pire des cas, qu’ils préservent les mêmes conditions de vie », dit-il.