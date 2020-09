3 milliards destinés aux familles sinistrées des #Inondations: Macky zappe Mansour Faye et choisit Aly Ngouille Ndiaye

Les fortes pluies qui sont tombées ces derniers jours sur l'étendue du pays, causant la mort de sept personnes, délogeant des centaines de ménages, ont poussé le Président Macky Sall, à annoncer un budget d’urgence de 10 milliards de FCFA dont les 3 milliards serviront d’appui direct aux sinistrés.



«J’ai décidé de mettre en place un budget d’urgence de 10 milliards de Fcfa dont les 3 milliards serviront d’appui direct aux populations sinistrées sur la base de rapports de Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets, en concertation avec les maires qui sont dans leurs localités. Les 3 milliards serviront de cash transfert pour un appui financier direct aux familles. Mais aussi d’achat de produits phytosanitaires, de matelas et de produits divers. Il y aura aussi une partie de vivres pour les familles qui ont perdu jusqu’à leurs rations », a déclaré le chef de l’Etat mardi dernier, dans une déclaration diffusée sur la chaîne publique nationale RTS1.



Mansour Faye zappé de la distribution des 3 milliards

PressAfrik est en mesure de vous révéler que c’est le département du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille qui sera en charge de cette distribution. Contrairement au choix porté sur la personne de Mansour Faye, ministre du Développement communautaire et de l'Equité sociale et territoriale, lors de la distribution de l'aide alimentaire destinée aux populations impactées par la crise de Covid-19.



D’ailleurs, souffle notre source, depuis jeudi des réunions sont en cours allant dans ce sens. Et pour ce qui est du recensement des bénéficiaires, les Préfets et Gouverneurs de chaque localité viendront en appoint aux services du ministère de l'Intérieur.



Cette fois donc, ce ne sera pas le beau-frère du Président, qui n'a toujours rendu un rapport détaillé de sa gestion des 69 milliards Fcfa destinés à l'aide, qui aura la responsabilité de faire parvenir l'argent aux poches des pères et mères de familles désoeuvrées par les inondations. D’aileurs, le général François Ndiaye, chef de comité Fonds Force Covid-19, réclame toujours des comptes au ministre. En vain, selon plusieurs médias



Cependant, Mansour Faye n'est pas seul à ne pas bénéficier de la confiance du chef de l'Etat. Puisque, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, dont le département est principalement concerné, sera également délesté de cette partie des 10 milliards annoncés par Macky.



Contactés par PressAfrik, les services du ministère de l'Intérieur ont promis, dans les prochains jours, de donner tous les détails des recensements et comment ils comptent opérer pour que le budget puisse arriver au niveau des familles sinistrées par les pluies.