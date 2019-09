3 morts et 16 blessés dans un accident à Grand Mbao: l'Agéroute accusée

La route continue de tuer et d’endeuiller des familles sénégalaises. un tragique accident de la circulation a eu lieu hier matin juste à hauteur de Petit Mbao. Un car « Ndiaga Ndiaye », qui évitait un trou béant rempli d’eau à hauteur de l’intersection, s’est subitement déporté sur sa gauche. Il sera percuté de plein fouet par un camion qui l’a traîné jusqu’à la passerelle en béton armé. Trois personnes sont mortes sur le coup, tandis que près de 16 blessés ont été dénombrés. La rapidité des secours a permis d’évacuer les blessés vers le centre hospitalier de Pikine. la scène était horrible à voir puisque des blessés se tordaient de douleurs sur le goudron. Inutile de vous dire que l’accident a créé un énorme bouchon puisqu’il est survenu au moment où les travailleurs partaient sur Dakar rejoindre leurs lieux de travail.



LA RESPONSABILITÉ DE L’AGEROUTE ENGAGÉE



L'Agence de gestion des routes du Sénégal (Ageroute) a été fortement critiquée. Selon les riverains et usagers fréquentant cet axe, la société dirigée par Ibrahima Ndiaye a négligé depuis fort longtemps la dégradation de la chaussée au niveau de l’intersection de Petit Mbao. Figurez-vous que depuis plus de trois semaines, un trou géant a fini de s’installer sur les lieux. Avec l’hivernage, il s’est rempli d’eau mettant en danger autant la vie des usagers que la carrosserie des véhicules empruntant cet axe.



Hier, c’est après avoir donné un coup de volant de dernière minute pour éviter ce trou que le chauffeur du « Ndiaga Ndiaye » s’est retrouvé nez à nez avec un camion venant en sens inverse qui l’a heurté de plein fouet avant de le traîner sur plusieurs mètres. trois personnes ont été tuées parmi les passagers du car alors que d’autres personnes qui partaient au travail risquent de traîner des séquelles pendant tout le restant de leur vie. or il suffisait que l’Ageroute fasse son travail consistant à boucher cette crevasse béante pour qu’on n’en arrive pas à cette situation dramatique. Il est aussi à rappeler le calvaire vécu depuis plus de deux semaines par les automobilistes au niveau de Grand Mbao à hauteur de l’usine turque de farine Fks.



Un énorme trou installe un embouteillage monstre du rond-point de la Zac Mbao jusqu’à Grand Mbao. Là aussi, les usagers se demandent que fait l’Ageroute pour apporter des solutions à ces deux problèmes qui peuvent être résolus en moins d’une journée. Peut-être que l’ancien Karimiste Ibrahima ndiaye a d’autres préoccupations que de gérer les sénégalais de la banlieue de Dakar.