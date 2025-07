Grève de 48 heures : l'Entente SYTJUST–UNTJ fustige les "suspensions illégales de salaires" et appelle à une résistance collective

L’Entente SYTJUST–UNTJ a décrété une nouvelle grève de 48 heures les 31 juillet et 1er août 2025. À travers ce mot d’ordre, les syndicats appellent à une mobilisation générale face à ce qu’ils qualifient de « mépris du pouvoir », pointant notamment « le mutisme du gouvernement, les réquisitions abusives, les suspensions illégales de salaires et les tentatives d’intimidation ».



« Nous disons NON à la répression, OUI au dialogue social. Nous défendons nos droits, notre dignité, notre rôle dans l’État de droit », ont martelé les responsables syndicaux.



Ils appellent l’ensemble des travailleuses et travailleurs de la Justice à rejoindre le mouvement : « pour la défense des acquis, pour la protection des libertés syndicales, pour une résistance collective face aux dérives ».