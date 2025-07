Kolda : des cyclistes du Tour du Sénégal pédalent pour soutenir l’éducation des filles

Une vingtaine de cyclistes engagés dans le Tour du Sénégal ont marqué un arrêt symbolique et engagé dans la commune de Kolda, plus précisément au quartier Zone Lycée. Objectif : soutenir l'éducation locale à travers l’association Banouna Ba, porteuse d’un projet communautaire fort : une bibliothèque publique érigée non loin du lycée Alpha Molo Baldé.



Ces hôtes du Fouladou ont été accueillis dans une ambiance festive, riche en couleurs et empreinte des traditions culturelles locales. Dans ce cadre chaleureux, les cyclistes ont officialisé leur soutien à un projet d’agrandissement de la bibliothèque à hauteur de 4 500 000 francs CFA.



Pour Diye Diao Diallo, secrétaire générale de l’association Banouna Ba et directrice de la bibliothèque, cet appui est une véritable bouffée d’oxygène :

« C’est une aubaine pour notre bibliothèque et pour les élèves qui la fréquentent. Avec cet appui, nous allons augmenter les capacités d’accueil et offrir de meilleures conditions aux apprenants. »



L’ambition de l’association va au-delà de la simple infrastructure. Elle milite activement pour l’éducation des jeunes filles, en particulier celles confrontées à des difficultés financières dans la poursuite de leurs études supérieures. Un plaidoyer a ainsi été lancé à l’endroit des partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux bonnes volontés, afin de soutenir cette noble cause.



Le directeur du Senegal Cycling Tour, pour sa part, a rappelé que l’événement ne se limite pas au sport.



« Notre objectif est de connecter les cultures, mais aussi d’impacter positivement les communautés à travers des actions humanitaires, sociales et environnementales », a-t-il souligné.



Dans cette logique, les cyclistes ont également participé à une séance de reboisement dans l’école élémentaire du quartier, témoignant de leur engagement écologique en faveur du développement durable.



Cette initiative conjointe entre sport, culture et éducation incarne une belle illustration de solidarité et d’engagement citoyen au service des communautés locales.