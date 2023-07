300 Sénégalais portés disparus en mer: le ministère des Affaires étrangères dément

Le gouvernement du Sénégal réagi enfin aux informations sur la disparition en mer de 300 Sénégalais dont 86 ont été sauvés hier lundi par la Marine espagnole. Et c’est pour démentir lesdites informations relayées par la presse nationale et internationale.



« Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) a appris avec étonnement, la publication, sur les réseaux sociaux, d’informations faisant état de la disparition en mer d’au moins trois-cent (300) Sénégalais, candidats à l’émigration, dont les embarcations en provenance de Kafountine (Casamance) faisaient route vers les Îles Canaries. Il ressort des vérifications qui ont été faites, que ces informations, sont dénuées de tout fondement », lit-ont dans le document publié ce mardi soir par les services du département dirigé par Aissata Tall Sall



Toutefois, ledit ministère admet que des centaines de Sénégalais ont été secourus dans les côtes marocaines ces dernières semaines. « Au demeurant, le MAESE tient à préciser qu’entre le 28 juin et le 09 juillet 2023, deux-cent soixante (260) Sénégalais en détresse ont été secourus dans les eaux territoriales marocaines. Le Consulat Général du Sénégal dans la ville marocaine de Dakhla en relation avec les autorités marocaines compétentes a pris les dispositions nécessaires pour leur prise en charge et leur rapatriement dans les meilleurs délais »