304 kilogrammes de chanvre indien saisis à Mbour par les douaniers

La Douane à travers son Groupement Polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPPRF) a saisi 304 kg de chanvre indien au cours d’une opération « Coup de poing » menée sur la Petite-Côte. Le vendredi 11 septembre 2020 vers 01h du matin, au cours d’un ratissage sur l’axe Mbodiène - Pointe Sarène, dans le département de Mbour, les agents de la Brigade des Douanes polyvalente n° 2 du (GPPRF) ont intercepté un attelage (charrette) transportant 06 colis suspects du fait de leur mode de conditionnement. Il s’agit de colis emballés et plastifiés de manière à ce que le contenu ne soit pas affecté par l’humidité.



Selon toute vraisemblance, le produit a d’abord été transporté par voie maritime avant d’être débarqué sur l’un des multitudes points de débarquement clandestins de la Petite-Côte, indique un communiqué du Bureau des relations publiques et de la Communication de la Douane. A l’ouverture des colis, les agents des Douanes découvrent 294 paquets de chanvre indien. Au pesage, la quantité totale donne 304 kg pour une contre-valeur estimée à près de 18 200 000 de francs CFA, selon nos confrères du journal Le Témoin. Le Groupement Polyvalent de Recherches et de Répression de la fraude est une Unité spéciale de la Douane sénégalaise. Elle est basée à Thiès et ses compétences couvrent l’ensemble du territoire douanier.