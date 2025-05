384 millions FCFA annoncés pour 12 médias privés : "Qu'ils sachent qu'ils ne recevront pas de l'argent" (ADEPME)

Lors du lancement samedi 3 mai dernier, de son programme d’appui à la restructuration des entreprises de presse, visant à renforcer leur viabilité et compétitivité dans un secteur en pleine mutation, l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) avait annoncé que 12 médias vont bénéficier de 24 millions FCFA de subvention chacun, sur un budget global de 384 millions FCFA. Coup de théâtre! Alors que ces médias privés, dont Leral, PresseAfrik, SenTv, OuestTv, Lamp Fall, Africa7, Emedia Invest, Sud Communication, GMS et d’autres, nourrissaient l'espoir de percevoir cette somme bientôt, Marie Rose Faye, Dg de ladite structure, vient de balayer tout espoir. A l'émission Info matin sur la TFM de ce vendredi 23 mai, elle a déclaré que ces entreprises de presse "ne recevront pas d'argent.



"Ce n'est pas un financement, c'est un accompagnement. Si ces médias attendent de l'argent, qu'ils sachent qu'ils ne recevront rien, a-t-elle répondu à la question sur le retard du décaissement.



Avant d'enchainer : " Après la signature de la convention, ces entreprises devront commencer à exécuter. Elles ont six ou un an pour s'exécuter et apporter à l'ADEPME les pièces justificatifs. Si elles ne le font pas , elles perdront cette subvention".