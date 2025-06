Citoyenneté active à Kolda : les anciens élèves du CEM 2 transforment leur école d’origine

Un vent de renouveau souffle sur le CEM 2 de Kolda, premier collège du Fouladou, grâce à l’engagement remarquable de ses anciens élèves. Regroupés au sein de l’association Génération 80, ces citoyens solidaires ont choisi de retourner sur les bancs de leur enfance pour offrir un avenir meilleur aux générations actuelles.



À travers des investissements personnels, les membres de Génération 80 ont entrepris une série d’aménagements structurants pour améliorer les conditions d’étude et de sécurité dans leur ancien établissement. Ce samedi 14 juin, lors d’une cérémonie officielle, le principal Sény Thiam a procédé à la réception des ouvrages réalisés, saluant une initiative « exemplaire et inspirante ».



Parmi les réalisations majeures figurent la construction de blocs de toilettes séparés pour garçons et filles, conformes aux normes sanitaires, ainsi que l'installation de deux forages. Ces infrastructures ont permis de résoudre deux défis majeurs du CEM 2 : la surcharge devant le seul bloc sanitaire existant et la pénurie chronique d’eau potable, tant pour les élèves que pour les populations riveraines. S'y ajoute le recrutement d'un gardien qui a mis un terme aux vols recurrents dont l'établissement était victime.



Le cadre de vie a également été embelli grâce à une opération de reboisement menée en partenariat avec le service des Eaux et Forêts, contribuant à créer un environnement scolaire plus sain et plus accueillant.



L’événement a été marqué par une forte mobilisation de la communauté éducative. L’inspecteur de l’éducation, les enseignants, les parents d’élèves et les élèves eux-mêmes — représentés par leur gouvernement scolaire — ont exprimé leur profonde gratitude à l’association et à sa présidente, Mme Khadidatou Néné Koita.



Dans son allocution, Mme Koita a lancé un appel à la responsabilité collective : « Ces ouvrages ne sont pas seulement des dons, ce sont des investissements pour votre avenir. À vous d’en prendre soin, de les préserver et de les valoriser par vos performances scolaires. »



Pour Génération 80, ce geste n’est qu’un début. « Nous espérons que ces réalisations contribueront durablement à la réussite des élèves et inspireront d’autres anciens à revenir bâtir là où tout a commencé », a confié un membre de l’association.



À travers cette action citoyenne, le CEM 2 de Kolda retrouve un second souffle, symbole vivant de solidarité intergénérationnelle et d’un engagement citoyen porteur d’espoir.