"48 Sénégalais dont 6 femmes en otage au Maroc et un autre menacé d'exécution en Algérie", (Boubacar Sèye de Horizon sans frontière)

Hier dans l’après-midi, nous avons reçu un appel au désespoir. Ils m’ont envoyé des photos que je ne peux pas divulguer dans la presse. Ils sont 48 dont 6 femmes emprisonnées quelque part à 300 km de la frontière marocaine et dans une situation extrêmement difficile. Donc, voilà ce que nous rapporte l’interlocuteur qui nous a appelé hier.





Il parait qu’ils avaient quitté le Sénégal via la Mauritanie et on m’aurait dit qu’il y a une femme qui a perdu la vie au cours du voyage. C’est une dame. Il paraît qu’elle est morte par fatigue. Ces gens sont capturés quelque part. Nous en avons un autre dont le frère nous a informés qu’il est capturé en Algérie. Par contre, son cas est tellement délicat parce que les ravisseurs demandent 13 millions. Et ils menacent de le tuer si ces parents ne s’exécutent pas. Donc, son frère m’a appelé hier en pleurs. Il demandait de l’aide. L'otage en question s’appelle Mamadou Tounkara. Et comme vous le savez la migration continue de dévoiler ses aspects aux conséquences incalculables.