Kolda : les jeunes filles sensibilisées sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle

À l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène menstruelle, célébrée chaque 28 mai, une activité de sensibilisation s’est tenue ce mercredi au Centre Départemental d'Éducation Populaire et Sportive (CDEPS) de Kolda. Organisée avec l’appui du projet "Les menstrues, on en parle" en collaboration avec Voix Essentielles, cette rencontre a permis d’ouvrir un dialogue franc et instructif entre jeunes filles et professionnels de santé.



Ce face-à-face inédit a été l’occasion de lever le voile sur les tabous qui entourent encore largement les menstruations dans plusieurs communautés. Grâce à des échanges directs, les participantes ont pu poser leurs questions et recevoir des réponses claires sur la gestion de l’hygiène menstruelle, un sujet souvent relégué au silence.



Les jeunes filles ont ainsi été formées et outillées sur les bonnes pratiques à adopter pour préserver leur santé et leur hygiène intime pendant leurs règles. Au cœur des échanges, l’accent a été mis sur l’utilisation des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables, recommandées avec insistance par la coordonnatrice du projet, Madame Fatou Bintou Sylvie Diack.



Engagée pour une approche durable et inclusive de la gestion menstruelle, Mme Diack a également partagé sa vision ambitieuse : faire de cette thématique un levier économique pour les filles non scolarisées. Elle envisage ainsi la création d'une unité de fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables à Kolda, offrant ainsi des opportunités d’insertion professionnelle à ces jeunes filles, tout en répondant à un besoin crucial en matière de santé publique.



En brisant le silence autour des règles et en proposant des solutions concrètes, cette initiative marque un pas important vers une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des filles et des femmes en matière de santé menstruelle, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie.