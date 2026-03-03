4avril 2026 : Ziguinchor prépare ses ambassadeurs pour la Semaine nationale de la jeunesse

Le Gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a confirmé que toutes les dispositions sont prises pour assurer le succès de la fête de l'indépendance du 4 avril et de la Semaine nationale de la jeunesse. Ces deux événements majeurs de l'année 2026 sont placés sous une thématique commune : "l'engagement des Forces de défense et de sécurité (FDS) en tant que partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ)". L'objectif est de créer une synergie forte entre l'institution militaire, le civisme et l'esprit olympique à l'approche du rendez-vous mondial que le Sénégal s'apprête à accueillir.





Le Dispositif Opérationnel et Civil Sous l'égide de la Zone militaire numéro 5, les préparatifs du traditionnel défilé civil et militaire avancent à grands pas. Pour marquer le caractère inclusif de cette 66e célébration de l'accession à la souveraineté internationale, le programme intègre des activités de proximité telles qu'une retraite aux flambeaux, une randonnée pédestre et des tournois de football opposant les corps de sécurité aux équipes civiles. Ces initiatives visent à transformer la commémoration en un véritable moment de communion populaire et de brassage entre les générations, selon l'Aps.





En parallèle, un comité régional spécial a été instauré pour coordonner la participation des jeunes de Ziguinchor à la Semaine nationale de la jeunesse prévue à Thiès. Le thème « La jeunesse à l’heure des Jeux olympiques de 2026 » souligne l'ambition des autorités de faire des jeunes du Sud des vecteurs de mobilisation sociale. Malgré des délais d'organisation serrés, l'appui des collectivités territoriales est sollicité pour permettre aux délégués régionaux de vivre une expérience qualitative qu'ils pourront partager avec leurs pairs dès leur retour en Casamance.

