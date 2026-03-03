Détention des 18 supporters : Dakar joue la carte de la diplomatie avec Rabat

Le délai de recours pour les 18 supporters sénégalais condamnés au Maroc expire ce mardi 3 mars 2026. À ce jour, aucune des parties ni la défense, ni le procureur du Roi n'a interjeté appel du verdict rendu le 19 février dernier. Cette absence de contestation judiciaire rend la condamnation définitive et ouvre officiellement la voie à une solution diplomatique, seule issue désormais possible pour une libération anticipée.



Après une période de tension, les autorités sénégalaises privilégient désormais la carte de la médiation directe avec le Royaume chérifien. Les espoirs des familles reposent exclusivement sur la prérogative de grâce du Roi Mohammed VI. Lebougui, président de la commission juridique du comité de supporters, a confirmé qu'une demande de grâce est d'ores et déjà rédigée. Toutefois, le dépôt officiel de ce document reste conditionné par l'obtention du certificat de non-appel, document administratif prouvant que la procédure judiciaire est close.



Pour rappel, ces 18 supporters avaient été interpellés lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Le tribunal les a condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme. Dans ce contexte, la diligence des échanges officiels entre Dakar et Rabat sera déterminante pour écourter le séjour carcéral des condamnés et apaiser l'opinion publique sénégalaise.