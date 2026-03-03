Transport : bras de fer entre le ministre et les syndicats sur le contrôle technique des mini-cars

Le ministre des Transports, Yann Crobat-Diemey, a lancé officiellement ce mardi 3 mars 2026 les opérations de contrôle technique systématique pour les mini-cars de 12 à 19 places (notamment les "Ndiaga Ndiaye"). Lors de sa visite au centre de Hann, le ministre s'est montré ferme : les transporteurs ont jusqu'au 3 mai prochain pour se mettre en règle, et aucune dérogation ne sera accordée aux retardataires.



En réponse, le Cadre unitaire des syndicats des transports routiers a déposé un préavis de grève sur la table du gouvernement. Les acteurs du secteur, par la voix de Pierre Mbahane Gomis, dénoncent une mesure jugée déconnectée de la réalité du terrain. Le point de discorde majeur porte sur l'obligation faite aux véhicules de toutes les régions du Sénégal de converger vers Dakar pour effectuer leur visite et leur contre-visite. Les syndicats qualifient cette centralisation de « nouveauté inacceptable » qui paralyse l'activité en région, rapporte la Rflm.



Se décrivant comme les "orphelins" du gouvernement, les transporteurs déplorent l'inertie des autorités face aux maux chroniques du secteur. Tout en affirmant ne pas être des "ennemis" de l'État, ils appellent le Président de la République et le Premier ministre à instaurer un véritable dialogue. Ils s'opposent fermement au caractère systématique et centralisé de cette visite technique, craignant une asphyxie financière et logistique pour les propriétaires de petits véhicules de transport en commun.