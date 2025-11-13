4e Conférence internationale : Les familles de personnes disparues lancent un appel mondial à l’action depuis Dakar

Selon un communiqué conjoint, la Fédération nationale des associations de familles de personnes disparues a lancé un appel à une mobilisation mondiale en faveur des familles confrontées à cette tragédie.

L’événement a rassemblé plus de 900 participants issus d’une cinquantaine de pays, venus partager leurs expériences, renforcer la solidarité entre familles et réclamer des réponses plus fortes et durables face à l’une des conséquences les plus douloureuses des conflits, des migrations et de la violence.

« Une personne disparue, c’est une famille entière plongée dans l’angoisse, suspendue à une question sans réponse. Leur droit de savoir ce qu’il est advenu de leurs proches est non-négociable », a déclaré Jean-Nicolas Marti, chef de la Délégation régionale du CICR à Dakar.

Selon lui, soutenir ces familles sur le long terme – répondre à leurs besoins juridiques, administratifs, économiques et psychosociaux n’est pas seulement une obligation morale, c’est une nécessité humanitaire.« C’est la condition nécessaire pour leur permettre de vivre avec cette douleur de l’incertitude», a-t-il affirmé.

284.000 cas de disparitions en 2024

À la fin 2024, le Réseau des liens familiaux avait enregistré plus de 284.000 cas de disparitions, ce qui ne représente qu’une infime partie du nombre réel de personnes disparues à l’échelle mondiale. Souvent, les familles concernées sont victimes de stigmatisation et confrontées à des difficultés financières et juridiques, en plus de devoir porter le fardeau psychologique de l’incertitude, renseigne le communiqué.

Lors de la cérémonie de clôture, une déclaration conjointe des familles a été lue pour attirer l’attention de la communauté internationale.

« Quand un proche disparaît, ce sont les fondements mêmes de la famille et de la communauté qui s’effondrent. Nous appelons le monde entier à nous entendre et à relayer notre voix. Ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes ».

Le CICR insiste sur le fait que les disparitions peuvent être évitées.

« La réponse à la problématique des disparus exige un changement de paradigme : les familles doivent passer du statut de bénéficiaires à celui de partenaires incontournables », a affirmé Bettina Bauer, Coordinatrice protection du CICR à Dakar.

« Leur expérience unique et leur résilience doivent guider nos actions. Notre devoir est de les protéger, de les écouter et de transformer leur attente en réponses concrètes. Prévenir de nouvelles disparitions et apporter une réponse est une responsabilité collective », a-t-elle souligné.

La quatrième Conférence internationale pour les familles de personnes disparues, organisée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en collaboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, s’est tenue à Dakar du 11 au 13 novembre, en format hybride.