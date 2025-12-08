Justice : Pape Sané envoyé en prison, la date de son procès connue

‎ Le chroniqueur de Walf TV, Pape Sané, a été placé sous mandat de dépôt, quelques jours après son arrestation par la Section de recherches. Il est poursuivi pour « atteinte à l’honneur militaire ». Son procès en flagrant délit est fixé pour ce mercredi.



Cette décision intervient à la suite de sa garde à vue du 5 décembre, consécutive à des propos tenus dans l’émission « Balance », à la suite de l’extradition vers la Gambie de Sanna Manjang, ancien membre des « Junglers ».