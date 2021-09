5e journée Ligue1: Alfred Gomis écarté du groupe rennais ce week-end

Pas de match pour Alfred Gomis avec le Stade Rennais ce week-end. Rentré après quelques jours avec la sélection sénégalaise, le portier du club breton est à l’isolement.



En effet, Gomis était avec les Lions du Sénégal lors de la trêve international en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. De retour en France, il sera contraint d’observer une mise à l’écart de quelques jours avant de retrouver ses coéquipiers à l’entraînement.



“Alfred est absent pour dimanche, et peut-être jeudi, pour des raisons sanitaires. Il rentre d’un pays classé orange, et étant donné qu’il n’avait pas le passe sanitaire complètement validé, il est contraint d’observer sept jours d’isolement”, a fait savoir Bruno Genesio, l’entraîneur de Rennes, en conférence de presse, propos relayés par Ouest-France.



En plus de rater la réception de Reims dimanche pour le compte de la 5è journée de Ligue 1, Alfred Gomis pourrait aussi ne pas jouer le match qui oppose Rennes à Tottenham en phase de poule de la League Europa. Cette rencontre se jouera jeudi prochain.



Avec Africa Top Sport