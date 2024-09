79 éme sommet des nations à New York : Bassirou Diomaye Faye signe les 56 points du Pacte l’Avenir

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, fait ses premiers pas à l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la 79e session qui se tient à New York. Arrivé samedi dernier, il a participé au sommet de l'Avenir, où le Sénégal a adopté en plénière les 56 points du Pacte pour l'Avenir, ainsi que l'Accord sur le numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures.



Ce Pacte, qui vise à moderniser les institutions internationales pour mieux répondre aux défis actuels, a été soutenu par le Sénégal, malgré les oppositions de 7 pays, dont la Russie, et l'abstention de 15 autres, informe Les Échos. Antonio Guterres, Secrétaire général de l'ONU, a souligné l'importance d'adapter les systèmes internationaux à la réalité actuelle, affirmant : « Nous ne pouvons pas créer un avenir digne de nos petits-enfants avec un système construit par nos grands-parents. »



À en croire le journal, le président Faye prendra la parole ce lundi pour expliquer la position du Sénégal et son soutien au Pacte, notamment sur des sujets tels que la paix, la sécurité, le développement durable, le changement climatique, et la gouvernance mondiale.



En marge de ce sommet, la délégation sénégalaise, très active, participe également à des conférences sur le changement climatique, la santé publique, et l'exploitation de la science nucléaire pour un avenir durable. Le président Faye est également attendu en Californie, où il rencontrera des partenaires de la Silicon Valley pour renforcer les liens dans le domaine du numérique et de la technologie.