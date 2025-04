Session ordinaire du Conseil municipal : Ngoné Mbengue appelle à l’unité pour servir Dakar

Ngoné Mbengue, maire intérimaire de la Ville de Dakar, a présidé hier, mardi, la session ordinaire du Conseil municipal. À cette occasion, elle a renouvelé son appel à l’unité de tous les conseillers municipaux pour mieux servir les intérêts des populations dakaroises, au-delà des appartenances politiques.





«Il nous importe de continuer à travailler pour l'intérêt des Dakaroises et des Dakarois. La poursuite des chantiers déjà engagés constitue une priorité. C'est cette dynamique qui résume le présent ordre du jour. La ville de Dakar dans le cadre du Pacasen (Programme d'appui aux communes et aux agglomérations) a atteint les six conditions minimales obligatoires et le score minimum requis pour réussir l'évaluation des indicateurs de performance», a-t-elle déclaré.



Abordant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), elle a annoncé la prochaine convocation du comité de pilotage. « Il est important que toutes les synergies convergent vers l'essentiel qui consiste à réussir le double défi de l'organisation et de la participation », a-t-elle souligné.



Se présentant comme la continuatrice de l’action municipale engagée, la mairesse a insisté sur l’intérêt commun.



«Nous sommes unis par le même dessein, celui de servir Dakar. Nous avons la responsabilité d'assumer pleinement cette charge en ne tenant compte que de l'intérêt exclusif de nos concitoyens. Je note avec satisfaction cet engouement et cette détermination à servir Dakar et sa population », a-t-elle indiqué.



« En rapport avec le bureau municipal, je continuerai inch'Allah dans cette voie pour atteindre les objectifs assignés », a conclu la mairesse qui invite tout le monde à taire les querelles politiques et s'unir pour atteindre les objectifs promis à la population de Dakar.